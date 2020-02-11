Врачи взяли у девочки анализ на коронавирус без ведома родителей

Петербурженка обратилась к региональному уполномоченному по правам ребенка из-за того, что врачи и сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у ее дочери, когда та находилась дома одна.

"30 января специалисты взяли анализ на коронавирус у 10-летней девочки, которая незадолго до этого приехала из Китая", — сообщили в аппарате детского омбудсмена.

По словам матери ребенка, у ребенка взяли анализы без согласия родителей.

В Роспотребнадзоре подтвердили данную информацию. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности за превышение полномочий.