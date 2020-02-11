Власти Китая рассказали, как чаще всего заражаются коронавирусом

В магазинах, больницах, общественном транспорте чаще всего подхватывают коронавирус в Китае. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая.

Согласно статистике, заражение происходит в основном в общественных местах:

"Более 83% массовых заражений происходит в семьях, остальные — в медицинских учреждениях, службах питания, селах, супермаркетах и торговых центрах, предприятиях, транспортных средствах, домах престарелых и школах", — говорится в сообщении комитета в Weibo.

Напомним, что сейчас жертвами коронавируса считаются 1016 человек. В Хубэй съехалось более 20 тысяч врачей, которые помогают бороться с пандемией.