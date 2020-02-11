Новые случаи коронавируса выявлены в США и Южной Корее

Еще одна жительница Южной Кореи получила диагноз "коронавирус". На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 28 таких случаев.

Информацию подтвердили в Центре по контролю и профилактике заболеваний. Опасный вирус подхватила 30-летняя женщина. Среди ее знакомых оказался человек, которому также поставлен диагноз "коронавирус". При этом из больниц выписано четверо человек.

В США также новый зараженный. Он выявлен в штате Сан-Диего. Всего в США сейчас 13 инфицированных коронавирусом.

В Китае число жертв вируса выросло до 1016 человек. Излечились от заболевания 3996.