В Мексике пять тысяч врачей устроили забастовку

В Мексике медики 15 больниц и 220 медицинских пунктов 10 февраля устроили забастовку в штате Морелос.

Какие требования выдвигают врачи?

Медики требуют выплатить им премии и другие виды положенного им денежного вознаграждения.

В забастовке принимают участие около 5000 человек.

"Власти уже в течение двух месяцев не могут выплатить деньги врачам", — сообщили в профсоюзе медработников.

В ходе забастовки медики будут оказывать только экстренную помощь. Власти пока никак не отреагировали на требования участников протеста.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Приморье бастуют педагоги.