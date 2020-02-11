В Мексике медики 15 больниц и 220 медицинских пунктов 10 февраля устроили забастовку в штате Морелос.
Медики требуют выплатить им премии и другие виды положенного им денежного вознаграждения.
В забастовке принимают участие около 5000 человек.
"Власти уже в течение двух месяцев не могут выплатить деньги врачам", — сообщили в профсоюзе медработников.
В ходе забастовки медики будут оказывать только экстренную помощь. Власти пока никак не отреагировали на требования участников протеста.
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