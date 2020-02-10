Офтальмологи выяснили, как определить угрозу слепоты

Врач-офтальмологи провели исследование, в результате которого выяснили, как можно выявить, что человеку в пожилом возрасте грозит слепота.

"Самая распространенная причина слепоты — макулодистрофия или дегенерация желтого пятна", — заявили специалисты.

Офтальмологам удалось выяснить, что в крови людей, страдающих макулодистрофией очень высокое содержание белка FHR-4, который является частью иммунитета человека. Из-за чрезмерной активации иммунной системы человек может стать слепым.

"Чтобы спрогнозировать угрозу потели зрения, нужно наблюдать за анализами крови, которые будет показывать изменение количества белка FHR-4 в организме", — сообщили офтальмологи.

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