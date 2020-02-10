Житель Татарстана дважды попытался собственноручно сменить пол

Житель Татарстана два раза подряд пытался самостоятельно сменить пол.

Он собственноручно предпринял попытки сделать себе операцию, после чего им занялись врачи.

"Мужчина пытался отрезать себе гениталии, но из-за сильного кровотечения не смог довести свой план до конца", — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

На место происшествия приехали врачи "скорой помощи", но мужчина отказался поехать в больницу. На следующий день он снова пытался реализовать свой план.

Врачи, прибывшие на место, оказали ему медицинскую помощь и вызвали полицию.

Медики выявили у мужчины психическое заболевание, ему нужно будет пройти лечение.