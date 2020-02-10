Житель Татарстана два раза подряд пытался самостоятельно сменить пол.
Он собственноручно предпринял попытки сделать себе операцию, после чего им занялись врачи.
"Мужчина пытался отрезать себе гениталии, но из-за сильного кровотечения не смог довести свой план до конца", — сообщили сотрудники правоохранительных органов.
На место происшествия приехали врачи "скорой помощи", но мужчина отказался поехать в больницу. На следующий день он снова пытался реализовать свой план.
Врачи, прибывшие на место, оказали ему медицинскую помощь и вызвали полицию.
Медики выявили у мужчины психическое заболевание, ему нужно будет пройти лечение.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".