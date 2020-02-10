Китайские медики сомневаются в качестве тестов на коронавирус

Китайские врач начали сомневаться в надежности тестов на коронавирус. По их словам, каждый второй тест на наличие нового коронавиурса может показать ложноотрицательный результат. Следовательно, реальное количество заболевших может быть в два раза выше.

"При лабораторном исследовании положительный результат в настоящее время регистрируется только у 30-50% от реального числа заболевших", — утверждают китайские специалисты.

Как китайские врачи объясняют проблемы с точностью диагностики?

По мнению китайских медиков, это связано с тем, что риск обнаружения коронавируса выше всего при анализе смывов с нижних дыхательных путей, а если для исследование берется мокрота, то результат может быть не точен.

Также на точность результатов влияют требования к приборам диагностики.