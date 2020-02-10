В РФ изменились правила назначения льготных лекарств

В России вступили в силу изменения в приказ Минздрава, касающиеся правил назначения лекарств.

У медиков теперь появилось право назначать больше обезболивающих наркотических препаратов, согласно протоколам лечения.

Что касается печатей и электронных подписей, то они будут нужны для выдачи рецептов не только на 60 дней, но и с более коротким сроком лечения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, куда пропали льготные лекарства.