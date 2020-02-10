В России вступили в силу изменения в приказ Минздрава, касающиеся правил назначения лекарств.
У медиков теперь появилось право назначать больше обезболивающих наркотических препаратов, согласно протоколам лечения.
Что касается печатей и электронных подписей, то они будут нужны для выдачи рецептов не только на 60 дней, но и с более коротким сроком лечения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, куда пропали льготные лекарства.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".