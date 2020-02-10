Алкоголь может убить больного коронавирусом

Употребление алкоголя при инфекции коронавируса нового типа может быть опасно. Ослабленное сердце может не выдержать нагрузки. Об этом сообщил внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли. Потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока", — опроверг Брюн миф о "целебности" алкоголя при тяжелых заболеваниях.

Медик подчеркнул, что по той же причине врачи не рекомендуют посещать баню, болея гриппом или простудой.