В больнице Уфы медики отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые врачи вообще предпочли спрятаться от пациента.
27-летний житель Уфы в начале февраля вернулся из Китая, там он провел несколько месяцев. Отец молодого человека посоветовал ему сдать анализы на коронавирус.
Но, выслушав пациента, медики направили его в другое здание больницы — в приемный покой. Стоит отметить, что врачи общались с ним через закрытые двери.
В приемном покое его даже не осмотрели, анализы у него брать не стали, а покинуть медучреждение просили через черный ход.
"Когда он заявил, что прилетел из Пекина, и ему нужно сдать анализ на коронавирус, врачи как будто "растворились", — сообщил отец молодого человека.
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