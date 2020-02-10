В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину из Пекина

В больнице Уфы медики отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые врачи вообще предпочли спрятаться от пациента.

27-летний житель Уфы в начале февраля вернулся из Китая, там он провел несколько месяцев. Отец молодого человека посоветовал ему сдать анализы на коронавирус.

Но, выслушав пациента, медики направили его в другое здание больницы — в приемный покой. Стоит отметить, что врачи общались с ним через закрытые двери.

В приемном покое его даже не осмотрели, анализы у него брать не стали, а покинуть медучреждение просили через черный ход.