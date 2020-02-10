Все больше иностранцев в Китае получают диагноз "коронавирус"

Два иностранца в Китае скончались от коронавируса. Число граждан других государств, заразившихся страшным вирусом в КНР, выросло.

По официальной информации, на сегодняшний день диагноз поставлен 27 человекам. Трое уже выздоровели. О погибших сообщили властям их стран.

"Мы уже проинформировали соответствующие государства об их смерти. Один из умерших — этнический китаец, он гражданин США", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее сообщалось о 19 иностранцах, подхвативших коронавирус. За минувшие сутки число новых жертв достигло 97 человек.