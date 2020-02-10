Два иностранца в Китае скончались от коронавируса. Число граждан других государств, заразившихся страшным вирусом в КНР, выросло.
По официальной информации, на сегодняшний день диагноз поставлен 27 человекам. Трое уже выздоровели. О погибших сообщили властям их стран.
"Мы уже проинформировали соответствующие государства об их смерти. Один из умерших — этнический китаец, он гражданин США", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее сообщалось о 19 иностранцах, подхвативших коронавирус. За минувшие сутки число новых жертв достигло 97 человек.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".