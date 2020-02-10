Обеззараживателями воздуха оснастят автобусы Башкирии

В автобусах Башкирии намерены установить обеззараживатели воздуха. Это одна из мер профилактики распространения коронавируса.

Отдельную защиты получат водители, которые целый день развозят пассажиров. Их обяжут носить маски, перчатки и пользоваться антисептиком. О новых мерах профилактики сообщает Госкомтранс Башкирии.

Аналогичные методы рекомендовано применить и владельцам частных маршруток. Также на автовокзалах, железнодорожных станциях и аэропортах увеличат частоту проведения дезинфекции.

По сообщению местных властей, в республике нет подтвержденных случаев коронавируса. Ранее подозрение вызывали 25 человек, которым в итоге поставили диагноз ОРВИ.

Профилактические мероприятия продолжаются и в Приморье.За минувшие сутки на территорию Приморья въехало свыше двух тысяч человек, в частности примерно 200 россиян прибыли из Китая.