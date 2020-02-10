Врач-онколог рассказал о простом способе снизить риск заболевания раком

Врач-онколог рассказал о простом способе снизить риск развития онкологического заболевания.

"Нужно регулярно проходить медицинское обследование, так как для каждого вида онкологического заболевания характерны свои признаки", — сообщил врач Александр Дорофеев.

С помощью регулярных обследований болезнь можно своевременно выявить.

Так, мужчинам старше 40 лет нужно ежегодно посещать уролога и проверять легкие.

Женщинам старше 40 лет нужно каждые полгода делать УЗИ молочных желез и два раза в год проходить маммографию.

Ранее врачи раскрыли простой способ предотвращения рака.