Врач-онколог рассказал о простом способе снизить риск развития онкологического заболевания.
"Нужно регулярно проходить медицинское обследование, так как для каждого вида онкологического заболевания характерны свои признаки", — сообщил врач Александр Дорофеев.
С помощью регулярных обследований болезнь можно своевременно выявить.
Так, мужчинам старше 40 лет нужно ежегодно посещать уролога и проверять легкие.
Женщинам старше 40 лет нужно каждые полгода делать УЗИ молочных желез и два раза в год проходить маммографию.
Ранее врачи раскрыли простой способ предотвращения рака.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".