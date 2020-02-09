Поза "нога на ногу" приводит к варикозу

Заслуженный врач России и мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как обезопасить свой организм от проблем со здоровьем при сидячем образе жизни. Медик дал советы офисным работникам в эфире радиостанции Sputnik. По его словам, самой опасной позой является положение "нога на ногу", которая приводит к сдавливанию вен и может спровоцировать варикозную болезнь.

Кабычкин рекомендовал использовать "правило 90", при котором угол между передней поверхностью бедра и туловищем должен составлять около 90 градусов. Также врач рекомендовал делать небольшие прогулки после каждого часа сидения.