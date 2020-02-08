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Онколог назвал красное мясо самым опасным продуктом

Здоровье

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие раковых клеток. Такое мнение телеканалу "Звезда" высказал онколог Андрей Пылев.

"Кофе, шоколад, безусловно, могут вызывать другие патологические состояния, но не они в первую очередь ассоциируются с возникновением онкологических заболеваний. Из доказанных факторов рациона питания - это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе", - пояснил Пылев.

рак продукты онкология красное мясо андрей пылев раковые клетки
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