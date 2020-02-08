Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что не верит в эффективность вакцины от коронавируса, которая должна быть готова к маю текущего года. Он добавил, что вспышки атипичной пневмонии в результате коронавируса наблюдались в Китае в 2002 и 2012 году. По мнению Мясникова, новый тип коронавируса на 70% дублирует своих предшественников.
"Только нам от этой вакцины ни жарко, ни холодно. Это не для нас - страны, где число завозных случаев можно пересчитать по пальцам одной руки", - пояснил Мясников.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.