Доктор Мясников не верит в вакцину против коронавируса

Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что не верит в эффективность вакцины от коронавируса, которая должна быть готова к маю текущего года. Он добавил, что вспышки атипичной пневмонии в результате коронавируса наблюдались в Китае в 2002 и 2012 году. По мнению Мясникова, новый тип коронавируса на 70% дублирует своих предшественников.