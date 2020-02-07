Сомнолог объяснил, может ли дневной сон компенсировать ночной недосып

Глава Российского общества сомнологов Роман Борзунов заявил, что дневной сон не должен заменять ночной.

"Дневной сон вполне может восполнить дефицит ночного сна, но он не может стать полной компенсацией недосыпа", — заявил специалист.

Сомнолог пояснил, что если человек ночью не спал, а потом поспал 3-4 часа днем, то в следующую ночь сон будет перебит, и опять будет бессонная ночь.

Что касается дневного сна, то он не должен продолжаться более одного часа.

Если человек ложиться спасть в 22:00-23:00 часа, то он не должен спасть днем после 16:00.

Тем, кто работает в ночные смены, специалист советуют спать 3-4 часа, вернувшись домой, так как это отложит приход сонливости до вечера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученый РАН опроверг смертельную опасность дневного сна.