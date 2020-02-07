Глава Российского общества сомнологов Роман Борзунов заявил, что дневной сон не должен заменять ночной.
"Дневной сон вполне может восполнить дефицит ночного сна, но он не может стать полной компенсацией недосыпа", — заявил специалист.
Сомнолог пояснил, что если человек ночью не спал, а потом поспал 3-4 часа днем, то в следующую ночь сон будет перебит, и опять будет бессонная ночь.
Что касается дневного сна, то он не должен продолжаться более одного часа.
Если человек ложиться спасть в 22:00-23:00 часа, то он не должен спасть днем после 16:00.
Тем, кто работает в ночные смены, специалист советуют спать 3-4 часа, вернувшись домой, так как это отложит приход сонливости до вечера.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученый РАН опроверг смертельную опасность дневного сна.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.