Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, о том, какие меры предосторожности следует предпринимать, чтобы не заразиться опасным заболеванием.

Как происходит диагностика коронавируса?

Специалисты ведомства сообщили, что диагностика заболевания проводится у врача. Для этого из носоглотки пациента берут биоматериал. Результат анализа готов через 2-4 часа.

Кто находится в группе риска?

дети;

пожилые люди;

люди с ослабленных иммунитетом.

Меры профилактики:

чаще мыть руки;

не трогать предметы в общественном транспорте;

избегать посещения многолюдных мест;

не пользоваться общей посудой.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что одноразовые маски и салфетки нельзя использовать повторно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа.