Специалисты Роспотребнадзора рассказали, о том, какие меры предосторожности следует предпринимать, чтобы не заразиться опасным заболеванием.
Специалисты ведомства сообщили, что диагностика заболевания проводится у врача. Для этого из носоглотки пациента берут биоматериал. Результат анализа готов через 2-4 часа.
Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что одноразовые маски и салфетки нельзя использовать повторно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа.
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