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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса

Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, о том, какие меры предосторожности следует предпринимать, чтобы не заразиться опасным заболеванием.

Как происходит диагностика коронавируса?

Специалисты ведомства сообщили, что диагностика заболевания проводится у врача. Для этого из носоглотки пациента берут биоматериал. Результат анализа готов через 2-4 часа.

Кто находится в группе риска?

  • дети;
  • пожилые люди;
  • люди с ослабленных иммунитетом.

Меры профилактики:

  • чаще мыть руки;
  • не трогать предметы в общественном транспорте;
  • избегать посещения многолюдных мест;
  • не пользоваться общей посудой.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что одноразовые маски и салфетки нельзя использовать повторно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор назвал отличия коронавируса от гриппа.

коронавирус роспотребнадзор метод диагностики
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