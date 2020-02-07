Специалисты обнаружили "переключатеть" процессов старения

Американские ученые совместно с китайскими коллегами выявили связь между функционированием определенного иммунного белкового комплекса и старением организма.

Белковый комплекс инфламмасома NLRP3 находит в организме потенциальные угрозы и запускает воспалительный процесс.

У людей пожилого возраста этот комплекс активен при стрессе и неблагоприятных условиях. В связи с этим иммунная система человека перегружена. Это в свою очередь приводит к развитию различных заболеваний - склероза, диабета и др.

В процессе исследования специалисты выяснили, что белковый комплекс можно отключить с помощью обратного процесса — деацетилирования.