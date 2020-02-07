Американские ученые совместно с китайскими коллегами выявили связь между функционированием определенного иммунного белкового комплекса и старением организма.
Белковый комплекс инфламмасома NLRP3 находит в организме потенциальные угрозы и запускает воспалительный процесс.
У людей пожилого возраста этот комплекс активен при стрессе и неблагоприятных условиях. В связи с этим иммунная система человека перегружена. Это в свою очередь приводит к развитию различных заболеваний - склероза, диабета и др.
В процессе исследования специалисты выяснили, что белковый комплекс можно отключить с помощью обратного процесса — деацетилирования.
"Если остановить работу этого комплекса, то время можно будет повернуть вспять и отсрочить процесс старения", — считают авторы исследования.
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