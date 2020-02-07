Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.
Ученые выяснили, что индол может быть средством профилактики неалкогольной жировой болезни печени.
Данное заболевание развивается тогда, когда печень становится "мраморной" от жира или неправильного питания, сообщает Planet Today.
При отсутствии сбалансированного питания неалкогольная жировая болезнь печени может привести к развитию цирроза или рака печени.
Ранее "Правда.Ру" писала о продуктах, которые спасают от онкологии.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.