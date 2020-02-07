Овощи помогут в лечении жировой болезни печени

Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.

Где содержится индол?

в кишечных бактериях;

в брокколи;

в цветной капусте;

в брюссельской капусте.

Ученые выяснили, что индол может быть средством профилактики неалкогольной жировой болезни печени.

Данное заболевание развивается тогда, когда печень становится "мраморной" от жира или неправильного питания, сообщает Planet Today.

При отсутствии сбалансированного питания неалкогольная жировая болезнь печени может привести к развитию цирроза или рака печени.

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