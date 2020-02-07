Прибывших из Китая отправляют на карантин в Приморье

Более 650 человек досмотрено за сутки на пунктах пропуска в Приморском крае. Китайцы, оказавшиеся на территории России, попадают в зону карантина.

Так, на сегодня медики подозревают наличие вирусных заболеваний почти у ста человек.

"Сейчас в изоляционных пунктах находится 91 человек", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Врачи тщательно осматривают иностранцев, ни одного подтвержденного случая коронавируса пока не выявлено.

Между тем за первый месяц 2020 года в Россию из стран, в которых отмечены случаи коронавируса, прибыло более 135,5 тысяч человек. Из них граждан КНР — 78901 человек.