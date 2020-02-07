Датские врачи считают, что у женщин, у которых беременность наступила зимой, снижается риск развития гипертензивных расстройств, которые часто приводят к смерти беременных.
Высокое давление может негативно отразиться и на дальнейшей жизни женщины и стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Скачки давления провоцируются сезонными колебаниями уровня витамина D. Если же ребенок был зачат зимой, большая часть беременности выпадет на весенний и летний периоды, когда недостатка витаминов не бывает.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи не советуют женщинам рожать детей после 40 лет.
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