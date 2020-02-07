Врачи из Дании считают зиму лучшим временем для зачатия ребенка

Датские врачи считают, что у женщин, у которых беременность наступила зимой, снижается риск развития гипертензивных расстройств, которые часто приводят к смерти беременных.

Высокое давление может негативно отразиться и на дальнейшей жизни женщины и стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Скачки давления провоцируются сезонными колебаниями уровня витамина D. Если же ребенок был зачат зимой, большая часть беременности выпадет на весенний и летний периоды, когда недостатка витаминов не бывает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи не советуют женщинам рожать детей после 40 лет.