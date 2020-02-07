Российские дипломаты пройдут карантин по коронавирусу

Две недели на карантине проведут российские дипломаты. Речь идет о тех, кто находится в Китае.

Они помогали в организации эвакуации граждан России, проживавших в КНР. Несмотря на то,что у них нет признаков заболевания, им предстоит пройти тщательное обследование и наблюдение врачей.

Карантин будет организован на территории посольства России в Китае. Все необходимое для проживания и медицинского наблюдения уже организовано.

Напомним, что из провинции Ухань в Россию эвакуированы граждане России и стран СНГ. Сейчас они помещены в карантин, после чего смогут отправиться к родным.