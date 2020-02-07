В России не зафиксировано ни одного случая коронавируса за сутки

Ни единого случая заражения коронавирусом в России за минувшие сутки не выявлено. Такова официальная информация Роспотребнадзора.

Ситуация держится на постоянном контроле, ведется тщательный мониторинг.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в лёгкой клинической форме. Новых случаев заболевания не зарегистрировано", — сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Между тем, в Китае пандемия продолжает бушевать. За минувшие сутки погибло 73 человека. При этом эксперты отмечают, что темпы заражения вирусом немного снижаются. По официальным данным, заражены больше 31 тысячи человек, 636 человек погибли, 4821 человек находятся в тяжелом состоянии.