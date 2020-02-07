Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах семечек

Врач-диетолог Тамара Прунцева советуют включить в свой рацион семена подсолнечника (семечки). Но употреблять этот продукт нужно в разумном количестве.

Почему семечки полезны для здоровья?

Употребление семечек положительно влияет на здоровье и помогает защитить организм от старения. В семечках содержится витамин E, необходимый для красоты, так как он улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Кроме того, в семечках содержится медь, что делает этот продукт полезным для костной ткани.

Но семечки - калорийный продукт, поэтому людям с лишним весом ими нельзя злоупотреблять. Также семечки противопоказаны при панкреатите и болезни Вильсона-Коновалова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские семечки захватили Европу.