65-летний актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

Актер театра и кино Валерий Гаркалин был доставлен в московскую больницу с пневмонией.

65-летний актер был дома и вдруг почувствовал себя плохо: у него началась одышка. Гаркалину вызвали "скорую помощь".

В больнице актеру провели обследование и, по предварительным данным, поставили диагноз "пневмония". Гаркалин какое-то время будет находиться в больнице.

Напомним, что народный артист России Валерий Гаркалин стал популярным после съемок в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли".