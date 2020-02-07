В Северной Корее нет короновируса?

Прошло уже около двух месяцев с тех пор, как смертельный коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в китайском городе Ухане, и уже почти все страны Юго-Восточной Азии подтвердили случаи заболевания, но не Северная Корея.

Согласно публичным заявлениям, нашему соседу удалось избежать распространения вируса, несмотря на то, что в Китае он же убил свыше 600 человек и заразил более 31 000 жителей.

Сейчас около 300 человек заражено короновирусом примерно в 25 точках мира, включая две страны, имеющие сухопутную границу с Северной Кореей — Россию и Южную Корею. И практически каждая страна в радиусе почти 2,5 тыс. километров от Северной Кореи, за исключением малонаселённой Монголии, подтвердили случаи заражения.

Пока неясно, как Северной Корее удалось избежать вируса. Пхеньяну либо очень повезло, либо выявленные случаи заражения тщательно скрываются. Тем не менее, очевидно, что Северная Корея очень серьёзно относится к эпидемии, поскольку быстро закрыла свои границы для всех иностранных туристов. То же самое Пхеньян сделал во время вспышки лихорадки Эболы в 2014 году.

Ранее "Правда.Ру"рассказала, о том, что 19 иностранцев подхватили коронавирус в Китае.