Втрое выросло число зараженных на круизном лайнере у берегов Японии

Эпидемиологическая ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине у берегов Японии, у города Иокогама, накаляется.

На утро пятницы, 7 февраля, там втрое увеличилось число зараженных коронавирусом.

По последним данным, опубликованным правительство Японии, сейчас на борту Diamond Princess 61 заболевший.

"Министерство здравоохранения Японии сообщает, что еще 41 случай нового коронавируса был подтвержден на борту круизного судна, пришвартованного в порту Иокогамы, в результате чего общее число жертв достигло 61", — пишет ИА NHK.

Что с россиянами, находящимися на борту

По словам Бориса Эздрина, вице-консула России на лайнере находятся четверо россиян, которые являются членами экипажа.

"Самочувствие у них нормальное, признаков заболевания, как нам (посольству РВ в Японии — прим.ред) сообщают, нет", — цитирует его слова Пятый канал.

Напомним, что сообщение об объявлении карантина на лайнере Diamond Princess пришло из Японии 5 февраля. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.