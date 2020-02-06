Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Как изменятся зарплаты врачей в 2020 году?

Здоровье » Здравоохранение

В Минздраве России заявили, что уже в этом году изменится принцип начисления заработных плат врачам.Он будет более справедливым.

О том, позволит ли новая система не просто уравнять разрыв в заработных платах руководства и врачей, но и повысить зарплаты врачей, в интервью "Правде.Ру" рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Дмитриевна Попович.

"Сначала надо разобраться, из каких частей состоит заработная плата врачей. Она, во-первых, по своей сумме в среднем по региону должна составлять двукратное превышение над средней по экономике. Если брать в конкретном медицинском учреждении, там тоже она должна быть двукратной. При этом считается и заработная плата главных врачей, и заместителей, и бухгалтерии и т. д. Она достаточно сильно различается на самом деле.

Предыдущее руководство Минздрава согласовало возможности этой разницы, по-моему, не в 4, а в 8 раз. То есть очень большой разрыв. Об этом речь тоже шла, этот разрыв нужно сокращать.

Что касается составных частей заработной платы, то она состоит из оклада, компенсирующих и стимулирующих надбавок. Компенсирующие надбавки фиксированы законодательством, и они платятся за сложность работы, за наличие определенных званий, должностей и за еще некоторые объективно оцениваемые или наличествующие свойства у этого человека.

Стимулирующие надбавки - это так называемая премия за выполнение каких-то показателей, которые должны быть отражены в коллективном договоре либо в конкретном договоре с конкретным врачом. Это то, что в бизнесе называется KPI — определенные показатели, то, за что можно получить соответствующую стимулирующую надбавку.

Вся проблема заработных плат врачей была в том, что на долю оклада, то есть фиксированной части оплаты, в разных субъектах приходилось от 20% до 45% максимально возможной заработной платы этого конкретного врача. То есть почти 60% были определены либо компенсирующими надбавками, которые есть не у всех, либо стимулирующими, которые вообще устанавливает главный врач, если есть объективные критерии, то в соответствии с ними, но, как правило, критерии были субъективными.

Все это вызывало колоссальные проблемы. Кроме того, общая сумма оклада, компенсирующих и стимулирующих надбавок сильно различалась у рядовых врачей и главных врачей, также были отличия по регионам.

Когда говорят о переходе к новой системе оплаты труда, то, как я понимаю, речь идет о выполнении поручений президента по результатам Госсовета об установлении единой доли оклада в общей сумме заработной платы не менее 55%.

Снимет ли это проблему с распределением заработных плат? Не думаю. Снимет ли это различие в заработных платах врачей? Не думаю. Потому что система установления стимулирующих надбавок слишком сильно отличается и полностью отдана на откуп конкретного медицинского учреждения.

На мой взгляд, необходимо как можно более точно определить, что именно является критериями достижения результата в работе врача, чтобы исключить субъективную составляющую.

Вся эта система со стимулированием должна быть серьезно пересмотрена. Не уверена, что Минздрав все это успел сделать. Главное, пока сделан первый шаг. Но, мне кажется, что проблема куда более глубокая", — заключила эксперт.

Темы низкие зарплаты российские врачи российская медицина
Актуальная аналитика
Здоровье
Истерия продолжается: как россияне готовы встретить коронавирус
Непознанное и необъяснимое
Пирамида Голода: психоцирк 90-х возвращается
Новости спорта
Доцент кафедры психотерапии объяснил, что могло произойти с Солдатовой
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Инфляция за январь в России составила 0,4%
Россия создаст спецсредство для подъема затонувших подлодок
Как изменятся зарплаты врачей в 2020 году?
Бензин в России поднялся в цене на 7 копеек за неделю
Гимнастка Солдатова обратилась к болельщикам из больницы
В Брянске две сотни дольщиков долгостроя получили квартиры
Сборная Украины по гимнастике примет участие в московском Гран-при
Эксперты предрекли рост цен на жилье
СМИ Пекина: Индия пытается скопировать истребитель КНР J-31
Президенты России и Ирака встретятся
Последние материалы
Сборная Украины по гимнастике примет участие в московском Гран-при
Эксперты предрекли рост цен на жилье
СМИ Пекина: Индия пытается скопировать истребитель КНР J-31
Президенты России и Ирака встретятся
Эксперты назвали самые "пьющие" регионы России
Пакистан будет развивать морской туризм
В Индии зая﻿вили о выпуске первой партии АК-203 уже в 2020 году
Пирамида Голода: психоцирк 90-х возвращается
Доцент кафедры психотерапии объяснил, что могло произойти с Солдатовой
Стрессогенность среды приводит к невротическим расстройствам
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Шоу-бизнес
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Василий Амирджанов Пирамида Голода: психоцирк 90-х возвращается Василий Амирджанов Игорь Буккер "Испанка" - мать всех пандемий Игорь Буккер Петр Фадеев Берегись электромобиля: Европа переходит на "зеленые" авто Петр Фадеев
Комментарии
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Врачи: коронавирус обходит стороной детей
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
"Слуга народа": никаких пенсий тем, кто симпатизирует России. ВИДЕО
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Потеете?
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Проблемная кожа: каких витаминов и элементов вам не хватает?
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Die Welt: военная мощь России велика как никогда
Польские предприятия перестанут закупать в России уголь
Ксению Собчак сняли с рейса в столичном аэропорту
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ