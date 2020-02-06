В Минздраве России заявили, что уже в этом году изменится принцип начисления заработных плат врачам.Он будет более справедливым.

О том, позволит ли новая система не просто уравнять разрыв в заработных платах руководства и врачей, но и повысить зарплаты врачей, в интервью "Правде.Ру" рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Дмитриевна Попович.

"Сначала надо разобраться, из каких частей состоит заработная плата врачей. Она, во-первых, по своей сумме в среднем по региону должна составлять двукратное превышение над средней по экономике. Если брать в конкретном медицинском учреждении, там тоже она должна быть двукратной. При этом считается и заработная плата главных врачей, и заместителей, и бухгалтерии и т. д. Она достаточно сильно различается на самом деле.

Предыдущее руководство Минздрава согласовало возможности этой разницы, по-моему, не в 4, а в 8 раз. То есть очень большой разрыв. Об этом речь тоже шла, этот разрыв нужно сокращать.

Что касается составных частей заработной платы, то она состоит из оклада, компенсирующих и стимулирующих надбавок. Компенсирующие надбавки фиксированы законодательством, и они платятся за сложность работы, за наличие определенных званий, должностей и за еще некоторые объективно оцениваемые или наличествующие свойства у этого человека.

Стимулирующие надбавки - это так называемая премия за выполнение каких-то показателей, которые должны быть отражены в коллективном договоре либо в конкретном договоре с конкретным врачом. Это то, что в бизнесе называется KPI — определенные показатели, то, за что можно получить соответствующую стимулирующую надбавку.

Вся проблема заработных плат врачей была в том, что на долю оклада, то есть фиксированной части оплаты, в разных субъектах приходилось от 20% до 45% максимально возможной заработной платы этого конкретного врача. То есть почти 60% были определены либо компенсирующими надбавками, которые есть не у всех, либо стимулирующими, которые вообще устанавливает главный врач, если есть объективные критерии, то в соответствии с ними, но, как правило, критерии были субъективными.

Все это вызывало колоссальные проблемы. Кроме того, общая сумма оклада, компенсирующих и стимулирующих надбавок сильно различалась у рядовых врачей и главных врачей, также были отличия по регионам.

Когда говорят о переходе к новой системе оплаты труда, то, как я понимаю, речь идет о выполнении поручений президента по результатам Госсовета об установлении единой доли оклада в общей сумме заработной платы не менее 55%.

Снимет ли это проблему с распределением заработных плат? Не думаю. Снимет ли это различие в заработных платах врачей? Не думаю. Потому что система установления стимулирующих надбавок слишком сильно отличается и полностью отдана на откуп конкретного медицинского учреждения.

На мой взгляд, необходимо как можно более точно определить, что именно является критериями достижения результата в работе врача, чтобы исключить субъективную составляющую.

Вся эта система со стимулированием должна быть серьезно пересмотрена. Не уверена, что Минздрав все это успел сделать. Главное, пока сделан первый шаг. Но, мне кажется, что проблема куда более глубокая", — заключила эксперт.