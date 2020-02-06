В современном обществе становится больше людей, имеющих какие-либо психические отклонения, а также лиц, отличающихся агрессивным поведением.

О том, с чем это связано, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

"У меня как раз большие сомнения на предмет того, что число психически больных людей растет, судя по тому, как себя ведет номенклатура медицинской организации, которая все время сокращает больницы, диспансеры и так далее. Нам как раз говорят, что страдающих психическими расстройствами становится все меньше.

Я бы сказал, что меняется структура психических расстройств, что нам все меньше и меньше говорят о шизофрении, нам все больше говорят о невротических расстройствах. В этой части я с вами, наверное, соглашусь.

Если мы говорим о невротических расстройствах, в этой части я бы однозначно говорил о том, что больных становится больше, это правда. Это связано в первую очередь с нарастанием стрессогенности обстановки, стрессогенности среды. У людей становится все меньше уверенности в завтрашнем дне.

Стресс, связанный с воспитанием, с развитием детей, нарастает: никто не хочет заниматься воспитанием, все хотят быть поставщиками услуг.

Общая ситуация в стране нестабильна: то нам говорят о том, что зарплаты будут повышать — зарплаты не повышают, а повышают пенсионный возраст.

Также нам рассказывают о том, что становится все лучше, а мы видим, что медицинское обслуживание все хуже. Вот этот мощный диссонанс, который определяется неуверенностью населения в завтрашнем дне, один из ключевых, который как раз определяет невротический регистр.

Тревога, страх, неуверенность — это как раз все то, что обеспечивает увеличение именно этого числа расстройств, то есть малого невротического круга. Тяжелых расстройств — тяжелой эпилепсии, тяжелой депрессии клинической, каких-то шизофренических расстройств — становится реально все меньше, а вот невротических расстройств — больше.

Это связано с социальной средой, основная задача которой обеспечить человеку уверенность. Сейчас это очень большая проблема", — заключил эксперт.