19 иностранцев подхватили коронавирус в Китае

19 иностранцев заразились коронавирусом в Китае. Информацию подтверждает МИД КНР Хуа Чуньин.

Все заболевшие проходят тщательное лечение. Гражданами каких стран они являются, не сообщается.

Двоих уже выписали. Еще 17 человек остаются на больничных койках.

На сегодняшний день число заразившихся достигло более 28 тысяч человек. 563 человека погибли. Большинство россиян, проживавших на территории Уханя, являющегося эпицентром болезни, эвакуировали на родину.