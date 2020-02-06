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Источник Правда.Ру

В Москве врачи спасли девочке палец, застрявший в замке

Здоровье

На севере Москвы в больницу доставили семилетнюю девочку, палец которой застрял в дверном замке. Палец ребенка подошел по размеру отверстия дверного замка, но, так как деталь механизма была деформирована, девочка не смогла извлечь его обратно. Родители тоже не смогли ей помочь. Напротив, все попытки вытащить палец из дверного замка привели к травмированию конечности.

Врачи скорой помощи привезли ребенка вместе с конструкцией замка в стационар больницы. Медики охладили палец водой, деталь механизма распилили.

К счастью, палец ребенка удалось спасти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи успели спасти ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик.

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