Врач-онколог Маргарита Бабакова назвала основной признак развития рака в организме.
"Резкая потеря массы тела — главный признак появления злокачественной опухоли в организме", — сообщила специалист.
Врач также добавила, что у каждого онкологического заболевания есть свои собственные первичные признаки. Так, если в организме развивается рак груди, изменяется форма груди, возникает болезненность при прощупывании.
При раке кожи появляются пигментные образования.
Ранее врачи назвали признаки отсутствия онкологии у человека.
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