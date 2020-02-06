Онколог назвала главный признак появления раковой опухоли в организме

Врач-онколог Маргарита Бабакова назвала основной признак развития рака в организме.

"Резкая потеря массы тела — главный признак появления злокачественной опухоли в организме", — сообщила специалист.

Врач также добавила, что у каждого онкологического заболевания есть свои собственные первичные признаки. Так, если в организме развивается рак груди, изменяется форма груди, возникает болезненность при прощупывании.

При раке кожи появляются пигментные образования.

Ранее врачи назвали признаки отсутствия онкологии у человека.