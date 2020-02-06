Любовь Успенская находится на грани инсульта

Скандал с дочерью, Татьяной Плаксиной, негативно отразился на здоровье певицы Любови Успенской. Артистка до сих пор не может прийти в себя после всего, что произошло.

Напомним, что недавно на передаче "Звёзды сошлись" Татьяна Плаксина заявила, что ее мать избивала ее и унижала. Плаксина сбежала из дома, поэтому Успенская была вынуждена обратиться за помощью к частным детективам, чтобы найти ее. Когда Татьяна нашлась, она спросила у нее, зачем она это сделала.

Сейчас артистка находится в предынсультном состоянии. Рядом с домом певицы дежурят медики.

"Врачи мне все время делают какие-то уколы, я теряла сознание… У меня было высокое давление, я находилась на грани инсульта", — рассказала Успенская.

Татьяна сейчас находится дома рядом с матерью. Она попросила у нее прощения за свои слова.