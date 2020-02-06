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Роскачество констатировало превышение уровня цинка в презервативах

Здоровье » Здоровье и профилактика

Эксперты Роскачества провели проверку потребительских качеств презервативов самых популярных марок.

"В феврале эксперты Роскачества подведут итоги исследования презервативов из натурального латекса. Испытания по 60 показателям (из них 49 — по безопасности) прошли 17 образцов самых популярных 13 производителей из России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии", — говорится в сообщении государственного регулятора.

В ходе проверки в некоторых образцах обнаружено превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта.

"По результатам санитарно-химических исследований, в частности, было выявлено превышение допустимых уровней цинка (в трех изделиях) и изопропилового спирта (в двух изделиях). По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция", — добавляет организация.

По данным социологов исследовательского агентства DSM Group, презервативы — одно из самых популярных средств контрацепции и профилактики различных заболеваний: с января по сентябрь прошлого года в аптеках России было продано порядка 104 миллиона штук. Специалисты напоминают, что отказ в продаже презервативов несовершеннолетним незаконен.

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