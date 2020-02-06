Врач Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для нормального здоровья.
"Существует такое понятие, как условно-физиологический ритм. Согласно ему, человеку необходима интимная близость 2-3 раза в неделю", — утверждает специалист.
Стоит отметить, что каждый человек обладает определенным темпераментом и разной половой конституцией. Если человеку не хватает интимной близости, то его качество жизни снижается, также может ухудшиться и здоровье. Но и злоупотреблять интимной близостью не стоит, так как, если превысить свою норму, секс будет приедаться.
Накануне важных мероприятия или ответственных выступлений рекомендуется воздержаться от секса. Это связано с тем, что после стадии высокого напряжения наступает фаза расслабления. Нервная система человека переходит в защитный режим, чтобы восстановиться после интимной близости.
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