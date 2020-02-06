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Врач рассказал, как часто нужно заниматься сексом для здоровья

Здоровье

Врач Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для нормального здоровья.

"Существует такое понятие, как условно-физиологический ритм. Согласно ему, человеку необходима интимная близость 2-3 раза в неделю", — утверждает специалист.

Стоит отметить, что каждый человек обладает определенным темпераментом и разной половой конституцией. Если человеку не хватает интимной близости, то его качество жизни снижается, также может ухудшиться и здоровье. Но и злоупотреблять интимной близостью не стоит, так как, если превысить свою норму, секс будет приедаться.

Когда стоит отказаться от половой близости?

Накануне важных мероприятия или ответственных выступлений рекомендуется воздержаться от секса. Это связано с тем, что после стадии высокого напряжения наступает фаза расслабления. Нервная система человека переходит в защитный режим, чтобы восстановиться после интимной близости.

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