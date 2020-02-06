Новый день принес с собой сообщения об очередных жертвах эпидемии, вызванной в Китае коронавирусом 2019-nCoV.
По данным китайского госкомитета по здравоохранению, за последние сутки - 5 февраля -
В сообщении, распространённом китайскими врачами, говорится, что
«по состоянию на 00:00 часов 6 февраля в 31 провинции страны
По данным ВОЗ, за пределами Китая зараженных более 190 человек.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.