Новый день - новые жертвы: еще 73 жизни унес коронавирус в Китае

Новый день принес с собой сообщения об очередных жертвах эпидемии, вызванной в Китае коронавирусом 2019-nCoV.

По данным китайского госкомитета по здравоохранению, за последние сутки - 5 февраля -

жертвами новой пневмонии стали 73 человека

заразились 3718.

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В сообщении, распространённом китайскими врачами, говорится, что

«по состоянию на 00:00 часов 6 февраля в 31 провинции страны

подтверждено 28018 случаев заражения коронавирусом,

в тяжелом состоянии 3859 человек,

умерло - 563 пациентов,

выписано из больниц - 1153 выздоровевших».

По данным ВОЗ, за пределами Китая зараженных более 190 человек.