В Китае сотрудник медицинского учреждения скончался после длительной смены. 28-летний молодой человек помогал бороться с коронавирусом 10 дней и 9 ночей подряд.
Он дежурил в одном из пунктов проверки температуры на магистрали в провинции Хунань. Кроме того, в его обязанности входило распределение лекарств, сообщает "Царьград".
По предварительной информации, из-за напряженной работы у врача остановилось сердце.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские инженеры создают робота для сбора анализов на коронавирус.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.