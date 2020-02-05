В Китае скончался врач, помогавший бороться с коронавирусом

В Китае сотрудник медицинского учреждения скончался после длительной смены. 28-летний молодой человек помогал бороться с коронавирусом 10 дней и 9 ночей подряд.

Он дежурил в одном из пунктов проверки температуры на магистрали в провинции Хунань. Кроме того, в его обязанности входило распределение лекарств, сообщает "Царьград".

По предварительной информации, из-за напряженной работы у врача остановилось сердце.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские инженеры создают робота для сбора анализов на коронавирус.