Первые волосы на деснах она заметила еще в 2009 году. Итальянка обратилась к врачам. У нее был диагностирован синдром поликистозных яичников, который часто связан с избытком волос на лице и теле.
Врачи удалили ей волосы хирургическим путем и выписали гормональные препараты. На какое-то время это ей помогло, но через некоторое время волосы выросли снова.
Медики удалили волосы, а образцы тканей десен взяли для проведения исследования.
"Возможно, что все дело в формировании тканей в период развития эмбриона. В этот период слизистая рта почти ничем не отличается от остальной кожи, и в ней могут образоваться волосяные фолликулы", — сообщили врачи.
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