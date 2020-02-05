В Италии у девушки волосы стали расти из десен

Первые волосы на деснах она заметила еще в 2009 году. Итальянка обратилась к врачам. У нее был диагностирован синдром поликистозных яичников, который часто связан с избытком волос на лице и теле.

Врачи удалили ей волосы хирургическим путем и выписали гормональные препараты. На какое-то время это ей помогло, но через некоторое время волосы выросли снова.

Медики удалили волосы, а образцы тканей десен взяли для проведения исследования.