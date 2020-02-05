По улицам Таганрога разгуливают более 70 опасных психически больных

В городе Таганрог проживают 72 человека, которые признаны врачами-психиатрами опасными для общества.

"72 психически нездоровых жителя Таганрога в любой момент могут нарушить общественный порядок и даже пойти на преступление. В силу своей болезни они не осознают характер и последствия своих действий", — сообщили в УВД города.

Но эти люди свободно передвигаются по городским улицам.

Также под пристальным вниманием полиции находятся более 70 граждан, у которых нет психдиагнозов, но они постоянно ведут себя агрессивно и поэтому считаются "бытовыми нарушителями".

Кроме того, в Таганроге проживает 109 несовершеннолетних хулиганов и 458 граждан старше 18 лет, имеющих судимость.