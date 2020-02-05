Требования родственников пациентов надеть в квартире бахилы вызывают у медиков "скорой помощи" сомнения в том, что вызов действительно экстренный.
Медикам часто приходится слышать от близких пациентов: "у нас ковры", "испачкаете пол".
"Так, в Чебоксарах в среднем на одну бригаду "скорой" за сутки приходится около 20 вызовов. Но даже в экстренных случаях родственники пациентов требуют, чтобы медики надели бахилы.
Кто будет тратить время на надевание бахил или думать о чистоте ковров, когда нужно спасать жизнь человека?" — говорят в Службе медицины катастроф и скорой помощи Чувашии.
Врачи подчеркнули, что, когда счет идет на секунды, не нужно тратить время на надевание бахил, нужно сразу оказывать помощь пациенту.
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