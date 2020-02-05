Путин: аптеки, работающие с нарушениями, должны уйти с рынка

Аптеки, которые завышают цены на лекарства, рискуют остаться без лицензии. Строже контролировать эту сферу поручил президент Владимир Путин.

Как сообщила президенту вице-премьер Татьяна Голикова, некоторые аптеки завышают цены на медикаменты в 100 раз. Спрос на лекарства вырос на фоне распространения коронавируса.

Владимир Путин уверен, нужно показательно лишить права на деятельность несколько организаций, после чего и остальные участники рынка перестанут нарушать.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться!" — заявил Владимир Путин на совещании с кабмином.

Обеспокоенные россияне сметают с аптечных полок все возможные средства профилактики и индивидуальной защиты. Аптечные сети быстро отреагировали взлетом цен.

Сообщить о завышенных ценах в аптеках можно по горячей линии Роспотребнадзора 8 (800) 550-99-03.