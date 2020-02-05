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Пассажиров российских поездов проверят врачи

Здоровье

Врачи будут проверять россиян на признаки коронавируса. Проверки пройдут в поездах, на станциях и железнодорожных вокзалах.

О нововведении сообщили в РЖД. Как пояснили в пресс-службе компании-перевозчика, такие меры предприняты по распоряжению Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Проверки пройдут не только в приграничных регионах, а по всей стране.

Помимо этого, сотрудники железной дороги получили четкие указания, как выявить предполагаемого больного и что делать в случае обнаружения симптомов коронавируса у пассажира. Самих железнодорожников также обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что с понедельника Россия закрыла границу с Китаем. Приостановлено авиа и железнодорожное сообщение.

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