Путин: Россия поможет побороть коронавирус

Россия не допустит распространения коронавируса. Страна готова оказать всяческое содействие Китаю в этом вопросе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин:

"Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию".

Напомним, на сегодняшний день известно о 492 погибших и более чем 24,5 тысячах зараженных. При этом коронавирус и привычный уже нам грипп имеют схожие симптомы. Правда, грипп проявится через 2-3 дня, а корнавирус покажется через 2 недели. Вакцины от вирусной пневмонии нет.