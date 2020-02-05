В Баку родился ребенок со свиным пятачком и ушами на шее

В одной из частных клиник Баку на свет появился ребенок, у которого не было рта, уши располагались на шее, а нос имел форму пятачка. Девочка не прожила и одного дня.

Сообщается, что родители ребенка здоровы, у них есть еще двое маленьких детей.

"Данную аномалию должны были увидеть во время УЗИ на третьем месяце беременности. Тот факт, что медики этого не обнаружили и не сообщили семье, — преступление", — заявила главный акушер-гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова.

Также она отметила, что по закону запрещено вмешиваться в работу частных медицинских учреждения без разрешения, поэтому она не имеет права заниматься расследованием этого случая.

Гинеколог отметила, что родители ребенка могут написать жалобу на врача, который контролировал беременность, а также на специалиста УЗИ.