"В 2021 году состоится первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников", — сообщил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
Он рассказал, что сейчас авиационные компании-производители работают в этом направлении совместно с Фондом перспективных исследований.
Планируется, что первый запуск самолета с таким двигателем осуществится в 2020–2021 годах.
В перспективе разработкой электросамолетов будет заниматься Объединенная авиастроительная корпорация.
Ранее в Вашингтоне показали прототип уникального электросамолета.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.