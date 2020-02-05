В 2021 году состоится первый полет самолета с электродвигателем

"В 2021 году состоится первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников", — сообщил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

Он рассказал, что сейчас авиационные компании-производители работают в этом направлении совместно с Фондом перспективных исследований.

Планируется, что первый запуск самолета с таким двигателем осуществится в 2020–2021 годах.

В перспективе разработкой электросамолетов будет заниматься Объединенная авиастроительная корпорация.

Ранее в Вашингтоне показали прототип уникального электросамолета.