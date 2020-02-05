Аромат роз улучшает сон и повышает эффективность обучения

Немецкие ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, какое влияние аромат розы оказывает на эффективность обучения. В эксперимент принимали участие школьники двухклассов. Все ученики изучали иностранный язык.

"В кабинете, где занимался один из классов, ученые распространили запах розы, в другом же все осталось без изменений. В результате выяснилось, что школьники, которые занимались в кабинете с запахом розы, лучше запоминали иностранные слова", — сообщили ученые.

Кроме того, аромат розы улучшает качество сна. Ученые провели эксперимент, в ходе которого рядом со спящими людьми ставили ароматические палочки. В результате выяснилось, что при активизации запаха в самых чувствительных фазах сна аромат положительно влиял на работу мозга — сон становился более глубоким.