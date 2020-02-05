Японские врачи впервые пересадили клетки сердца человеку

Японские ученые впервые за всю историю медицины пересадили человеку клетки сердца, выращенные в искусственных условиях. До этого для проведения такого рода операций нужен был здоровый орган донора, поэтому пациент был вынужден долго ждать.

В течение многих десятилетий ученые искали альтернативу донорскому сердцу, так как в некоторых случаях нужна замена не всего органа, а только некоторых участков.

Кардиохирургам удалось имплантировать в повреждённые участки сердца "выращенные" клетки самого пациента. Данный метод был протестирован на свиньях.

В чем преимущества данной технологии?

стволовые клетки можно получить быстрее, чем целый орган;

организм человека не отторгает клетки, выращенные в лаборатории.

Первый пациент, которому успешно пересадили участок сердца, уже проходит реабилитацию.

Данная технология позволит спасти жизни миллионов людей во всём мире.