Японские ученые впервые за всю историю медицины пересадили человеку клетки сердца, выращенные в искусственных условиях. До этого для проведения такого рода операций нужен был здоровый орган донора, поэтому пациент был вынужден долго ждать.
В течение многих десятилетий ученые искали альтернативу донорскому сердцу, так как в некоторых случаях нужна замена не всего органа, а только некоторых участков.
Кардиохирургам удалось имплантировать в повреждённые участки сердца "выращенные" клетки самого пациента. Данный метод был протестирован на свиньях.
Первый пациент, которому успешно пересадили участок сердца, уже проходит реабилитацию.
Данная технология позволит спасти жизни миллионов людей во всём мире.
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