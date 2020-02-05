Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье

Россияне съедают очень много сахара. При рекомендуемой Минздравом норме в 24 килограмма в год на человека в России употребляется 39,4 килограмма.

"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

Также специалист отметила, что глюкозу и хорошее настроение можно получить из круп, фруктов и овощей. Из-за переизбытка сахара в организме происходит вымывание витаминов группы B и кальция, повышается инсулин, что может спровоцировать развитие диабета.

Что будет, если заменить конфеты фруктами?