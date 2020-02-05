Россияне съедают очень много сахара. При рекомендуемой Минздравом норме в 24 килограмма в год на человека в России употребляется 39,4 килограмма.
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Также специалист отметила, что глюкозу и хорошее настроение можно получить из круп, фруктов и овощей. Из-за переизбытка сахара в организме происходит вымывание витаминов группы B и кальция, повышается инсулин, что может спровоцировать развитие диабета.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.