Китайский коронавирус: мрачная статистика за минувшие сутки

Согласно данным из ежедневного дайджеста, распространяемого китайским госкомитетом по здравоохранению, эпидемия новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в стране продолжает расти.

За минувшие сутки на материковой части Китая выявлено 3,8 тысячи новых зараженных. Умерло только за 4 февраля 65 человек.

Напомним, что днем ранее в Китае было зарегистрировано 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.

Статистика на полночь 5 февраля

"По состоянию 00:00 часов 5 февраля, в 31 провинции подтверждено 24 324 случая заражения пневмонией, из них

в тяжелом состоянии - 3 219 человек,

умерло - 490,

выписаны - 892,

подозрение на заражение - 23,3 тысячи,

под наблюдением - 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими.

В Гонконге выявлено 18 случаев (там зарегистрирован 1 летальный исход),

в Макао - 10,

на Тайване - 11 случаев заражения»,

- написано в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения

В 24 странах - 176 зараженных. Больше всего случаев

в Таиланде - 25,

в Сингапуре - 24,

в Японии - 21,

в Южной Корее - 16,

в Австралии - 13,

в Германии - 12,

в США - 11.

В России

По данным Минздрава - 2 случая, оба зараженных - граждане КНР.

Единственный летальный случай (не в Китае) зафиксирован на Филиппинах.