Согласно данным из ежедневного дайджеста, распространяемого китайским госкомитетом по здравоохранению, эпидемия новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в стране продолжает расти.
За минувшие сутки на материковой части Китая выявлено 3,8 тысячи новых зараженных. Умерло только за 4 февраля 65 человек.
Напомним, что днем ранее в Китае было зарегистрировано 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.
"По состоянию 00:00 часов 5 февраля, в 31 провинции подтверждено 24 324 случая заражения пневмонией, из них
подозрение на заражение - 23,3 тысячи,
под наблюдением - 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими.
- написано в сообщении.
В 24 странах - 176 зараженных. Больше всего случаев
По данным Минздрава - 2 случая, оба зараженных - граждане КНР.
Единственный летальный случай (не в Китае) зафиксирован на Филиппинах.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.